俳優の大和田伸也（77）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】「めっちゃ笑顔でええなwww」ポケモンの“推し活”を楽しむ大和田伸也弟は大和田獏、妻は五大路子という芸能一家。シリアスな役柄も多いが、今あることで小さな子どもにも人気だという。それは、“ぬい活”。伸也はぬいぐるみが大好きで自宅には数えきれないほどのぬいぐるみをコレクション。外出の際にお気に入りのぬ