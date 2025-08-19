トランプ米大統領は8月18日、ホワイトハウスで米国を訪問中の欧州各国の首脳らと会談を行いました。トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領のほか、欧州委員会のフォンデアライエン委員長、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相、英国のスターマー首相、イタリアのメローニ首相、フィンランドのストゥブ大統領、ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長が参加しました。 トランプ大統領は会合で、米国、ウクライ