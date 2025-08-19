ソリトンシステムズが続伸している。この日、ウクライナ復興に向けた遠隔施工技術の普及のための事前調査を行ったと発表しており、好材料視されている。 現在、ウクライナでは復興のための膨大な建設需要が見込まれる一方、深刻な人手不足のため、がれきの処理などの作業が進んでおらず、また不発弾やアスベストなどの危険物が残っていることから安全確保も大きな課題となっている。これを解決するために、遠隔地から通信を