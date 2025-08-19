【モデルプレス＝2025/08/19】フリーアナウンサーの中川安奈が18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】中川安奈アナ、素肌輝くキャミ姿◆中川安奈アナ、ノースリーブの私服姿を披露中川は「もうすぐ夏が終わっちゃう！ということでノースリーブ選びがちになってます笑」とつづり、私服姿の写真を複数枚公開。美しい肌を見せたグレーのノースリーブトップスや紫のキャミソールを着