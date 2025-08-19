ガリレイは上場来高値を連日で更新している。同社はきょう１９日、タンク式チップアイス製氷機を９月１日から発売すると発表しており、材料視した買いが優勢になっている。 新商品は給排水設備が不要なタンク式で、電源があれば設置できる。工事現場における熱中症対策やイベント会場で販売するドリンクの冷却といった用途を想定する。 出所：MINKABU PRESS