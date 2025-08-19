インタートレードに後場買いが集中し、ストップ高カイ気配となっている。同社の持ち分法適用関連会社でフィンテック事業を手掛けるデジタルアセットマーケッツがこの日昼ごろ、電算システムホールディングス傘下の電算システムのステーブルコイン決済送金基盤の構築支援が決定し、その一環としてブロックチェーン決済に関するコンサルティング業務委託契約を締結したと発表した。これが買い