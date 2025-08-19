午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１９、値下がり銘柄数は４６１、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に医薬品、不動産、倉庫・運輸、金属製品など。値下がりで目立つのはその他製品、銀行、保険など。 出所：MINKABU PRESS