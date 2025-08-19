県岐阜商８―７横浜（準々決勝＝１９日）県岐阜商は渡辺大、横浜は織田が先発。県岐阜商は一回、一死一塁から内山の左翼線二塁打で先制した。横浜は三回一死一、二塁とするが得点できず。県岐阜商は四回、二死からの３連打で加点し、五回は坂口の適時二塁打などで２点を追加した。横浜は六回、この回から登板した柴田を攻め、敵失や池田の適時打などで１点差に迫った。横浜は八回、二死一、二塁から敵失で追いついた。