自民党はきょう、総裁選挙管理委員会の初会合を開き、総裁選を前倒しして実施するべきかを党の所属議員に対し、書面で確認する方針を決めました。自民党の総裁選挙管理委員会の初会合では、総裁選前倒しの是非をめぐり、今後、どのように手続きを進めるか議論しました。終了後、選挙管理委員会の逢沢委員長は党所属の国会議員に対し、臨時の総裁選を実施するべきか書面で確認することになったと明らかにしました。自民党逢沢一郎