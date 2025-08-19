自民党の総裁選挙管理委員会であいさつする逢沢一郎委員長（左）＝19日午前、東京・永田町の党本部自民党総裁選挙管理委員会（逢沢一郎委員長）は19日、党本部で初会合を開き、総裁選前倒しの是非に関する意思確認を巡り、書面方式で実施する方針を確認した。逢沢氏は終了後、記者団に「スピード感が必要だと認識している」と述べ、早期に判断する考えを示した。党則に基づき党所属国会議員と都道府県連代表者の総数の過半数が賛