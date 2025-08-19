アメリカとウクライナの首脳会談について、石破総理はトランプ大統領の積極的な活動は「非常に意義深い」と評価しました。石破総理「ウクライナへの平和をもたらすためにトランプ大統領が積極的にいろんな活動をしているということは非常に意義の深いことだというふうに思っております」石破総理は会談を受けて、トランプ大統領をこのように評価したうえで、「大事なのは早期の停戦と公正な和平の達成」だと改めて強調しました。ま