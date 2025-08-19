「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商−横浜」（１９日、甲子園球場）県岐阜商の右翼・横山が、右手のグラブをいっぱいに伸ばして好捕するビッグプレーで大歓声を受けた。初回２死二塁のピンチで横浜の４番・奥村頼の強い打球が横山の頭上を襲った。懸命に下がって右手を伸ばし、グラブの先でキャッチした。抜けていれば先制失点は確実の場面で出たプレーに、場内から万雷の拍手が送られた。生まれつき左手の指を欠