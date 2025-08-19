19日14時現在の日経平均株価は前日比54.97円（-0.13％）安の4万3659.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1119、値下がりは461、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は80.02円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が53.48円、コナミＧ が25.49円、バンナムＨＤ が15.7円、任天堂 が12.49円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬 で