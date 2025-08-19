全日空は、石川県の小松空港と羽田を結ぶ便について、現在の1日4往復を10月26日から1日2往復に減便すると明らかにしました。全日空によりますと、小松・羽田便は、現在1日4往復運航しています。2014年度には年間およそ88万人が利用していましたが、2015年3月の北陸新幹線金沢開業以降は大幅に減少し、2024年度にはおよそ36万人に落ち込んでいました。特にコロナ禍以降はビジネス需要が回復せず、整備費や人件費の高騰で赤字が急激