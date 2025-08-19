岡山県警察本部 岡山県警は、2025年6月23日に設置した「参議院議員通常選挙違反取締本部」を、8月19日に解散しました。 県警によりますと、期間中、選挙違反での検挙はなく、SNSで投票を呼び掛けるといった事前運動などへの警告が10件あったということです。