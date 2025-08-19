岡山県庁 岡山県は、5つの施設について指定管理者を募集しています。指定期間の満了に伴うものです。 指定管理者を募集しているのは「岡山県ボランティア・NPO活動支援センター」「岡山県天神山文化プラザ」「岡山港福島・高島地区港湾施設」「岡山県渋川青年の家」「 岡山県青少年教育センター閑谷学校」です。募集期間は8月15日から10月14日までです。 指定管理者になった場合の指定期間は2026年4月1日か