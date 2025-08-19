◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商―横浜（１９日・甲子園）県岐阜商がセンバツ王者・横浜（神奈川）の先制を阻止。初回から流れを作った。初回２死二塁で、４番・奥村頼人との対戦。右翼を越えるかという打球を、横山温大が背走し、めいっぱい右腕を伸ばしてジャンピングキャッチ。あわや長打のところを右飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。その直後の攻撃では、１番・駒瀬陽尊が右前安打