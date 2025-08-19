Netflixのアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』が世界の音楽チャートを席巻し、K-POPアーティストたちによる“カバーラッシュ”が広がっている。【話題】IVE・ユジン、『Golden』カバー映像公開！『Golden』が、米ビルボードの「HOT100」と英「オフィシャルシングルチャート」で同時に1位を獲得し、世界の音楽チャートを席巻する中、その影響力はK-POP全体へと広がっている。特に注目を集めているのは