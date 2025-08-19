2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌がハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」に決定した。 参考：髙石あかり×トミー・バストウの幸せがあふれる様子が『ばけばけ』ワンショットビジュアル 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に