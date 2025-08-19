昨年6月、香川県丸亀市の男性が出品していたスマートフォン1台をだまし取った疑いで、千葉県市川市の無職の男（23）が逮捕されました。 警察によりますと、男（23）は昨年6月21日、丸亀市の男性（35）がフリマアプリで出品していたスマートフォン1台・時価6万円相当を実際には取引のキャンセルを持ちかけて、後日別の商品を返品するつもりにも関わらず、正規の取引を成立させるかのように装い購入しました。男は商品