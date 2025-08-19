関東第一に勝利し、駆け出す日大三ナイン＝甲子園日大三が逃げ切った。四回に代打豊泉の適時打、安部の2点打で3点を先取。2点を返された直後の五回には田中諒の左翼への豪快な本塁打など2点で突き放した。四回途中から救援したエース近藤は八回2死満塁など要所で粘り、リードを守った。関東第一の坂本は浮いた球を捉えられ、6回5失点。計10安打の攻撃は決定打を欠いた。