フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自宅のプールパーティーでの出来事を明かした。この日のゲストは俳優の堤真一と中村倫也。神田は中村とプライベートで親交があると明かされると「倫也さんと夫が仲良くさせていただいてて」と夫である「バナナマン」日村勇紀が仲村と親交があると打ち明けた。MCの「ハライチ」岩井勇気が「神田さんちのとんでもな