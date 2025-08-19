一般的な新米は秋に収穫されて店頭に並ぶものが大多数ですが、それよりも早く収穫される「早場米」が出回り始めました。新米が出始めたことで、お米は安くなるのでしょうか？名古屋のコメ店で聞きました。 早くも2025年産の新米が名古屋でも出回り始めました。 名古屋市千種区のコメ店「米 伍代目 善太郎」の店頭で売られていたのは、市場にあまり出回らない佐賀県産「七夕コシヒカリ」。5kgで税込み5980円と、なかな