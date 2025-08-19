カンボジア北西部ポイペトの詐欺拠点で日本人２９人が現地当局に拘束された事件で、愛知県警は１９日午前、身柄の引き渡しを受けるため、捜査員約８０人を現地に向けて派遣した。県警は詐欺容疑で２９人の逮捕状を取っており、日本に移送して逮捕する。捜査関係者によると、逮捕状が出ているのは１０〜５０歳代の男女（男２８人、女１人）で、このうち１０歳代の男が３人いる。２９人は５月下旬、警察官などを装って関東地方