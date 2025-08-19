中国メディアの環球時報は19日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、25日に予定されている韓米首脳会談の前後に中国に特使団を派遣すると報じた。聯合ニュースや中央日報など韓国の複数のメディアの報道として伝えたところによると、与党「共に民主党」の関係者は、訪中日程はまだ確定していないとした上で、24日の韓中国交正常化記念日を含め日程を調整中だと説明した。特使団には朴炳錫（パク・ビョンソク）元国会議長のほ