電気自動車（EV）のサプライチェーンや市場動向を分析する調査会社のRho Motionはこのほど、2025年1〜7月のデータをもとに、世界のEV販売が前年同期比で27％増加したと発表しました。2025年1〜7月に世界全体で販売されたEVは1070万台に上り、そのうち中国市場が650万台と約6割を占めました。中国市場の成長率は29％で、欧州市場も前年同期比30％増の230万台を記録しました。一方、北米は成長が鈍く、販売台数は前年同期比2％増の10