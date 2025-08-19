¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹ÇÐÍ¥¤¬¡ª¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë56ºÐÇÐÍ¥¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ËÈ±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤«¤­¤¢¤²¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿¡£¹õÈ±¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°õ¾Ý¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÎëÌÚ°ì¿¿(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷_kazumasuzuki_¤è¤ê)SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤«¤Ê¡©¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¥É¥­¥É¥­¡×¡Ö