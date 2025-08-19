新潟市南区で19日、ぶどうのシャインマスカットが盗まれる被害がありました。被害があったのは新潟市南区の60代男性が管理する畑です。警察によりますとことし8月1日の夕方から16日までの間にシャインマスカット15房（時価約2万2500円相当）が盗まれました。男性が18日、警察に被害を届けた矢先、18日午後9時半ころから翌日午前6時ころの間に、さらにシャインマスカット15房（時価約2万2500円相当）が盗まれたということです。男性