気象庁は19日午前10時10分、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。同日午前9時の観測によると、熱帯低気圧が沖縄の南の北緯26度00分、東経128度00分にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は1010ヘクトパスカル。台風に発達する可能性は小さくなりましたので、これで情報を終了する。