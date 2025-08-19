◆米大リーグパドレス３―４ジャイアンツ（１８日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースとの首位攻防戦に３連敗を喫したパドレスが１８日（日本時間１９日）、本拠にもどってジャイアンツと対戦も３―４で敗れ４連敗。ロッキーズにサヨナラ負けしたドジャースとのゲーム差は、２のまま。先発のコルテスが初回に３被弾と崩れた。１回先頭ラモスに１５号ソロ、２番ディバースに２４号ソロと２者連続アー