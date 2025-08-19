ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝が９月１３日から同２８日の期間で短期免許を取得することが８月１９日、分かった。同騎手は今春にも短期免許を取得して来日し、サトノレーヴ（高松宮記念）、エンブロイダリー（桜花賞）、ミュージアムマイル（皐月賞）とＧ１で３勝をマークするなど「マジックマン」の異名通り、圧倒的なパフォーマンスを披露。スプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）ではサトノレーヴに