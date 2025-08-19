農水省は8月末の販売期限が迫っている「随意契約の政府備蓄米」について、期限を延長する方針を固めました。農林水産省はこれまでに随意契約による政府備蓄米およそ30万トンを放出してきましたが、今月10日までに販売されたのはおよそ3分の1の10万7000トンにとどまっています。物流の遅れが原因で、事業者からのキャンセルも相次いでいることなどから、農水省は8月末までの販売期限を延長し、来月以降も販売を認める方針で、詳細は