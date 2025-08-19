日本が主導するTICAD=アフリカ開発会議が20日に開幕するのを前に、議長を務める石破総理は「日本の技術を生かしながら、日本とアフリカの繁栄につながる問題解決策をともに議論し、見出したい」と意欲を示しました。石破総理「日本の技術、あるいは知見、こういうものを生かしながら、日本とアフリカ、両方の利益になる、繁栄に繋がる、そういうような問題解決策をともに議論し、解決策を見いだしたいと考えております」TICADは3年