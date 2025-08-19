「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神の井坪陽生外野手が１９日、１軍に合流。プロ初昇格の見込みとなった。３年目の今季は、１軍でキャンプをスタート。３月のオープン戦序盤も１軍に帯同したが、インパクトを残せず、開幕は２軍で迎えた。ウエスタンではここまで７３試合の出場で打率・２６１、２本塁打、１８打点だった。