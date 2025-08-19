◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝日大三５―３関東第一（１９日・甲子園）関東第一の元監督で日大三の前監督の小倉全由氏は１９日、夏の甲子園準々決勝、日大三（西東京）―関東第一（東東京）戦でテレビ中継の解説を務め、両校の戦いぶりに「両チームのカラーを出しての戦いだったと思います」と評した。勝利した日大三は、強打が持ち味のスタイル。この日は５回２死から４番・田中諒内野手（２年）