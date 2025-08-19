「全国高校野球選手権・準々決勝、日大三５−３関東第一」（１９日、甲子園球場）日大三の４番・田中諒（２年）が五回、左翼スタンドに自身大会２本目の本塁打をなるソロを放って５点目を奪った。関東第一の突き放す一撃に「感触はとてもよかった。いいスイングができて今までで一番飛距離が出た」と田中。１１日の２回戦・豊橋中央戦でも同点の八回に試合を決めるソロを放ったが、昨年春に低反発バットが導入されて以降、１