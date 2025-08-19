米サンフランシスコ在住のタレント野沢直子（62）が19日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）にゲスト生出演。自身の離婚成立について言及した。野沢は昨年8月に同番組に出演した以降の印象的な出来事を問われ「離婚成立」と返答。そして「熟年離婚ね。結構オススメです」と切り出した。「ウチ、（結婚生活は）28年だったんですよ、結婚。これオススメしてるんですけど、あんまり駄目だなと思い