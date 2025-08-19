ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）が19日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。ごみ清掃員として働くようになったきっかけを明かした。滝沢は1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。芸人としての活動と並行して、2012年からはごみ清掃員としても働き、2020年には環境省サステナビリティ広報大使にも就任している。アシスタントの坂口