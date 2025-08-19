韓国では今、就職活動をせず働く意思もない、いわゆるニート（NEET）が増加している。【注目】韓国で「若者のニート化」が急加速のワケそれに伴い、年間10兆ウォン（約1兆600億円）を超える経済的損失が発生しているとの分析が示された。韓国経済人協会は8月18日、昌原（チャンウォン）大学のイ・ミスク教授に依頼した「休む青年増加に伴う経済的コスト推定」報告書を発表。これによると、2019年から2023年までの累積コストは53兆3