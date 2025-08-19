【北欧通貨】クローナは落ち着いた動き＝スウェーデンクローナ ドルクローナは9.57台での推移、9.60超えでは売りが出る一方、下がると買いが出る展開で方向性が見られず揉み合いが続く。 対円ではドル円の上昇もあってややしっかり。 USDSEK9.577SEKJPY15.437