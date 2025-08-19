FC今治は19日、FW日野友貴(28)がレイラック滋賀FC(JFL)へ完全移籍することを発表した。愛媛県出身の日野は、2024年にミネベアミツミFC(JFL)から地元クラブの今治へ完全移籍。今季はここまでJ2リーグ戦12試合に出場している。また、ルヴァンカップ2試合で2得点を挙げ、天皇杯では1試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW日野友貴(ひの・ともき)■生年月日1997年6月15日(28歳)■出身地愛媛県新居浜