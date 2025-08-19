ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、21日より『ブラウニーチョコファッジサンデー』などデザート5品を新発売する。【写真】チョコ好きにはたまらない！『THEチョコレートonlyパフェ』『ブラウニーチョコファッジサンデー』は、ほんのり温かいブラウニーに、バニラアイス、ホイップ、温かいチョコレートソースを合わせた“アメリカン”なデザート。