画像はくらげバンチ「サバエとヤッたら終わる」のページ（https://kuragebunch.com/episode/2550912966043675212）より 【第233話】 8月19日 公開 新潮社は8月19日、早坂啓吾氏によるマンガ「サバエとヤッたら終わる」第233話「サバエと観覧車に!?」をくらげバンチにて公開した。価格は60pt。 「サバエとヤッたら終わる」は同級生に片思い中の大学生の宇治が、片思い相手の親