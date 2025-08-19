タレントの鈴木亜美（４３）と横澤夏子（３５）が１９日、都内で行われたキンレイの冷凍麺「『お水がいらない』シリーズプレミアム新商品発表会」に登場した。アンバサダーの２人はともに３児の母で、シリーズの大ファン。鈴木は「トッピングも入っているから、豪華に見える。（食卓に）出すと子供たちのリアクションも良い」と魅力を語った。新商品についても「スープも一滴残らず飲み切りたいくらい風味ゆたかで、おいしく