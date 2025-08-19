エアトリは堅調に推移している。同社は１８日の取引終了後、中古物件の紹介からリノベーションまでワンストップで提供する流通プラットフォーム「リノベ不動産」を運営するＷＡＫＵＷＡＫＵ（東京都目黒区）に出資したと発表。これを、好感した買いが集まっている。 航空券予約サイトを運営するエアトリは今回、投資事業の一環として出資した。自社の経験やノウハウを生かし、ＷＡＫＵＷＡＫＵが上場に向け効率