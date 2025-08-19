今月(8月)8日からタイで開かれているボクシング・アジア選手権で女子ライトフライ級に出場した玉野光南高校3年長谷部桃子選手が3位となりました。 【写真を見る】ボクシング アジア選手権女子ライトフライ級・長谷部桃子選手(玉野光南高校3年)が3位【岡山】