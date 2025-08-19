１９日に実施された２０年債入札（第１９３回、クーポン２．５％）は、最低落札価格が９８円８０銭（利回り２．５９１％）、平均落札価格が９８円９３銭（同２．５８１％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１３銭で、前回（７月１０日）の１８銭から縮小。応札倍率は３．０９倍となり、前回の３．１５倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS