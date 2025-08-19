「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在で農業総合研究所が「買い予想数上昇」１位となっている。 農業総研は前日にストップ高で買い物を残す異彩人気となったが、きょうも投資資金の攻勢が続き一時９２円高の７６３円とストップ高まであと８円に迫る場面があった。石破首相は農業支援策の推進を掲げており、そのなか流通革命をもたらすキーカンパニーとして同社株が注