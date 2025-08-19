ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの丸型フィルター「Premium Vivid CPL」にフィルター径95mmを追加。8月18日（月）に発売した。直販価格は2万6,840円。 「Vivid CPL」は、鮮やかな記憶色の再現を目指した製品。CPLフィルターとしての機能に加え、黄色系の波長580nm付近をカットする効果も併せ持つ。晴天時の青空や木々の緑をより鮮やかに撮影できるほか、ソメイヨシノの花をピンク色に色付け