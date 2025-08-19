日大三５―３関東一（準々決勝＝１９日）日大三（西東京）は四回、代打豊泉の適時打などで３点を先取。五回に田中諒の本塁打などで２点を追加し、四回途中から救援したエース近藤が反撃を断った。昨年準優勝の関東一（東東京）は１０安打を放ったが、好機を生かし切れなかった。